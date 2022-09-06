ЗАМАНА - Глава РД прокомментировал работу семинара-совещания по подготовке к заседанию Госсовета

Глава РД прокомментировал работу семинара-совещания по подготовке к заседанию Госсовета

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06 сентября, 2022. Вторник 09:48
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Глава РД прокомментировал работу семинара-совещания по подготовке к заседанию Госсовета

Руководитель РД Сергей Меликов прокомментировал итоги участия в семинаре по подготовке к собранию президиума Государственного совета, которое пройдет сегодня, 6 сентября, в рамках Восточного экономического форума под руководством президента России Владимира Путина. Совещание будет посвящено темам развития национальной туристической индустрии в сегодняшних условиях.

Глава РД прокомментировал работу семинара-совещания по подготовке к заседанию Госсовета
Политика

В разговоре с представителями СМИ Меликов отметил, что в 2023 году в Каякентском районе может стартовать строительство морского курорта и всероссийского детского центра.

«Мы действительно отрабатываем сейчас идеи по созданию на территории Дагестана, на Каспийском побережье, нового города-курорта. В проекте, который мы предлагаем обсудить, на 5 000 гектарах Каякентского района предполагаем открыть всероссийский детский центр по типу «Артека», «Орленка», «Океана», – высказался глава республики. Подробнее материал можно прочитать тут.

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