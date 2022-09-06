Глава РД прокомментировал работу семинара-совещания по подготовке к заседанию Госсовета

Руководитель РД Сергей Меликов прокомментировал итоги участия в семинаре по подготовке к собранию президиума Государственного совета, которое пройдет сегодня, 6 сентября, в рамках Восточного экономического форума под руководством президента России Владимира Путина. Совещание будет посвящено темам развития национальной туристической индустрии в сегодняшних условиях.

В разговоре с представителями СМИ Меликов отметил, что в 2023 году в Каякентском районе может стартовать строительство морского курорта и всероссийского детского центра.