Собравшиеся обсудили темы развития экономики и социальной области, в том числе о ситуации с обеспеченностью объектами здравоохранения и образования в районах Махачкалы; поговорили об обеспечении резервными источниками электроснабжения социальных учреждений республики; о патриотическом воспитании юного поколения и так далее.

Начиная совещание, премьер высказался об необходимости усиления внимания на вопросе обеспеченности населенных пунктов объектами социального назначения, в первую очередь медицинскими и образовательными заведениями.

«Россия провозглашает область образования «одним из приоритетов государственной политики». В Дагестане еще во многих муниципалитетах образованиях классы «ломятся» от большого числа учащихся. Мест для детей все еще не хватает, что влияет и на качество образовательного процесса, одной из составляющих которого является патриотическое воспитания юного поколения», — высказался он. Подробнее материал можно прочитать тут.