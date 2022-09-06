ЗАМАНА - Тему развития экономики Дагестана обсудили на собрании оперштаба

Тему развития экономики Дагестана обсудили на собрании оперштаба

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06 сентября, 2022. Вторник 09:21
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Тему развития экономики Дагестана обсудили на собрании оперштаба
Под руководством главы кабинета министров Абдулмуслима Абдулмуслимова вчера, 5 сентября, прошло собрание оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Дагестана с учетом западных санкций.
Тему развития экономики Дагестана обсудили на собрании оперштаба
Политика

Собравшиеся обсудили темы развития экономики и социальной области, в том числе о ситуации с обеспеченностью объектами здравоохранения и образования в районах Махачкалы; поговорили об обеспечении резервными источниками электроснабжения социальных учреждений республики; о патриотическом воспитании юного поколения и так далее.

Начиная совещание, премьер высказался об необходимости усиления внимания на вопросе обеспеченности населенных пунктов объектами социального назначения, в первую очередь медицинскими и образовательными заведениями.

«Россия провозглашает область образования «одним из приоритетов государственной политики». В Дагестане еще во многих муниципалитетах образованиях классы «ломятся» от большого числа учащихся. Мест для детей все еще не хватает, что влияет и на качество образовательного процесса, одной из составляющих которого является патриотическое воспитания юного поколения», — высказался он. Подробнее материал можно прочитать тут.

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