Проект реализовало руководство Комплекса при грантовой поддержке Минтруда региона. Совместно с лидером проекта и участником регионального штаба Народного фронта в Дагестане Татьяной Рассохиной депутат осмотрел доступный пляж и душевые с раздевалками, социальные дорожки, лежаки-подушки и беседки.
В будущем пляж попадет во Всероссийский реестр доступных пляжей для людей с ОВЗ.
Депутат подчеркнул огромную работу, которую осуществляет руководитель РД Сергей Меликов в вопросах поддержки людей с ОВЗ, и призвал собравшихся принимать участие в реализации соцпроектов.