ЗАМАНА - В оздоровительном комплексе «Лотос» оборудовали доступный пляж для людей с ОВЗ

В оздоровительном комплексе «Лотос» оборудовали доступный пляж для людей с ОВЗ

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05 сентября, 2022. Понедельник 14:11
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В оздоровительном комплексе «Лотос» оборудовали доступный пляж для людей с ОВЗ

Заместитель председателя Комитета НС по здравоохранению, труду и социальной политике Гасан Османов посетил спортивно-оздоровительный комплекс «Лотос», где оборудовали доступный пляж для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

В оздоровительном комплексе «Лотос» оборудовали доступный пляж для людей с ОВЗ
Политика

Проект реализовало руководство Комплекса при грантовой поддержке Минтруда региона. Совместно с лидером проекта и участником регионального штаба Народного фронта в Дагестане Татьяной Рассохиной депутат осмотрел доступный пляж и душевые с раздевалками, социальные дорожки, лежаки-подушки и беседки.

В будущем пляж попадет во Всероссийский реестр доступных пляжей для людей с ОВЗ.

Депутат подчеркнул огромную работу, которую осуществляет руководитель РД Сергей Меликов в вопросах поддержки людей с ОВЗ, и призвал собравшихся принимать участие в реализации соцпроектов.

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