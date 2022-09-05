В оздоровительном комплексе «Лотос» оборудовали доступный пляж для людей с ОВЗ

Заместитель председателя Комитета НС по здравоохранению, труду и социальной политике Гасан Османов посетил спортивно-оздоровительный комплекс «Лотос», где оборудовали доступный пляж для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Проект реализовало руководство Комплекса при грантовой поддержке Минтруда региона. Совместно с лидером проекта и участником регионального штаба Народного фронта в Дагестане Татьяной Рассохиной депутат осмотрел доступный пляж и душевые с раздевалками, социальные дорожки, лежаки-подушки и беседки.

В будущем пляж попадет во Всероссийский реестр доступных пляжей для людей с ОВЗ.

Депутат подчеркнул огромную работу, которую осуществляет руководитель РД Сергей Меликов в вопросах поддержки людей с ОВЗ, и призвал собравшихся принимать участие в реализации соцпроектов.