ЗАМАНА - Глава кабмина РД поручил выработать алгоритмы решения проблемы возгораний на свалках

Глава кабмина РД поручил выработать алгоритмы решения проблемы возгораний на свалках

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05 сентября, 2022. Понедельник 13:51
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Глава кабмина РД поручил выработать алгоритмы решения проблемы возгораний на свалках

Проблему экологической ситуации обсудили в Правительстве Дагестана в ходе собрания оперштаба по обеспечению устойчивого развития экономики.

Глава кабмина РД поручил выработать алгоритмы решения проблемы возгораний на свалках
Политика

Как высказался глава кабинета министров Абдулмуслим Абдулмуслимов, на территории региона находятся нелегальные свалки, которые не соответствуют правилам санитарной и пожарной безопасности. Как он заметил, большое число земельных ресурсов выводится из хозяйственного оборота, свалки загрязняют воздух, вредные вещества проникают в поверхностные слои почвы, в подземные и грунтовые воды.

«Жители близлежащих территорий видят негативное влияние свалок на растительный и животный мир, чувствуют общее ухудшение качества жизни. В июне нынешнего года жителями села Новый Агачаул Карабудахкентского района была перекрыта дорога. Причиной недовольства стало возгорание на полигоне. Они устали каждый день дышать едким ядовитым дымом, способным нанести серьезный вред здоровью», – отметил Абдулмуслимов. Далее он высказался, что отходы – это одна из ключевых современных экологических проблем, которая сегодня приобретает все более крупные масштабы. С ней нужно бороться, используя современные технологии, заметил он. Премьер поручил выработать конкретные алгоритмы решения этой проблемы.

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