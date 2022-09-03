Предваряя совещание, Меликов поблагодарил депутата НС Дагестана Имама Яралиева, обратившего внимание широкой общественности на необходимость восстановления крепости и выступившего с соответствующим предложением.
Сергей Меликов провёл совещание по вопросу сохранения Ахтынской крепости
- Автор Дарья
- 03 сентября, 2022. Суббота 14:12
Вчера, 2 сентября, руководитель РД Сергей Меликов провел собрание на тему сохранения крепости в селе Ахты, являющейся объектом культурного наследия федерального значения.
Глава республики высказался, что нельзя допустить, чтобы туристические тропы испортили историческую ценность культурных объектов. Он отметил, что можно поддерживать их работу в качестве туристических достопримечательностей, но только в том случае, если это выступает основой для последующего научного, культурного и духовного развития народа, помогает сохранению его ценностей для будущих поколений.
«Объекты культурного наследия, например, Ахтынская крепость, минарет джума-мечети в Хрюге и многие другие, должны стать в первую очередь основой для научной работы», — добавил Сергей Меликов. Подробнее материал можно прочитать тут.
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