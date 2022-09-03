Глава республики высказался, что нельзя допустить, чтобы туристические тропы испортили историческую ценность культурных объектов. Он отметил, что можно поддерживать их работу в качестве туристических достопримечательностей, но только в том случае, если это выступает основой для последующего научного, культурного и духовного развития народа, помогает сохранению его ценностей для будущих поколений.

«Объекты культурного наследия, например, Ахтынская крепость, минарет джума-мечети в Хрюге и многие другие, должны стать в первую очередь основой для научной работы», — добавил Сергей Меликов. Подробнее материал можно прочитать тут.