ЗАМАНА - Сергей Меликов провёл совещание по вопросу сохранения Ахтынской крепости

Сергей Меликов провёл совещание по вопросу сохранения Ахтынской крепости

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03 сентября, 2022. Суббота 14:12
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Сергей Меликов провёл совещание по вопросу сохранения Ахтынской крепости

Вчера, 2 сентября, руководитель РД Сергей Меликов провел собрание на тему сохранения крепости в селе Ахты, являющейся объектом культурного наследия федерального значения.

Сергей Меликов провёл совещание по вопросу сохранения Ахтынской крепости
Политика

Предваряя совещание, Меликов поблагодарил депутата НС Дагестана Имама Яралиева, обратившего внимание широкой общественности на необходимость восстановления крепости и выступившего с соответствующим предложением.

Глава республики высказался, что нельзя допустить, чтобы туристические тропы испортили историческую ценность культурных объектов. Он отметил, что можно поддерживать их работу в качестве туристических достопримечательностей, но только в том случае, если это выступает основой для последующего научного, культурного и духовного развития народа, помогает сохранению его ценностей для будущих поколений.

«Объекты культурного наследия, например, Ахтынская крепость, минарет джума-мечети в Хрюге и многие другие, должны стать в первую очередь основой для научной работы», — добавил Сергей Меликов. Подробнее материал можно прочитать тут.

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