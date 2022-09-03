Руководитель Дагестана сделал обращение в День солидарности в борьбе с терроризмом

Глава РД Сергей Меликов сделал обращение в День солидарности в борьбе с терроризмом. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.

3 сентября в нашей стране отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Мы с горечью вспоминаем невинных жертв террористических атак, детей, женщин и стариков, самоотверженных сотрудников правоохранительных органов, отдавших свою жизнь в непримиримом противоборстве с этим глобальным злом, духовных лидеров Дагестана, открыто и честно выступавших против идеологии нетерпимости.

К сожалению, наша республика оказалась в числе регионов России, столкнувшихся с наиболее агрессивными проявлениями терроризма. С 90-х годов это страшное слово прочно вошло в нашу жизнь. В сводках новостей, со страниц газет мы практически ежедневно узнавали о новых и новых преступлениях, видели, как нарастает волна насилия в нашем обществе. Трагедии Беслана, «Норд-Оста», Будённовска, Каспийска, Кизляра, Буйнакска и многие другие остаются в памяти незаживающей раной, ярким свидетельством нечеловеческой жестокости, лицемерия, трусости, беспринципности террористов, которые всегда избирают своей целью ни в чем не повинных мирных жителей.

Общее горе и боль сближают людей, укрепляют решимость противостоять любому проявлению террора. Благодаря усилиям органов государственной власти, религиозных и общественных организаций, всех неравнодушных граждан в регионе удалось победить экстремизм, поставить надежный заслон на пути гнусных планов расколоть общество, посеять смуту, столкнуть нас в пучину кровопролитных конфликтов.

Сегодня перед лицом новых угроз, в условиях проведения специальной военной операции на Украине, важно осознавать, что нет оснований для самоуспокоения и благодушия. Зло не дремлет. Подпитываемое щедрыми подношениями сил, выстроивших «империю лжи», оно продолжает нести смерть и разрушения в разные регионы мира, страдания миллионам людей, в том числе близким нам по духу и культуре, нашим соотечественникам. Также не прекращаются попытки посеять отравленные семена ненависти и розни между народами нашей Родины, подорвать наше единство, исковеркать культурные основы.

Потому нам необходимо продолжать борьбу с этой антигуманной идеологией, планомерно уничтожать все очаги терроризма во имя спокойного, благополучного будущего нашего родного края, всей России. Выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких по вине террористов, и благодарность тем, кто бьется за мир и согласие в стране.

Глава Республики Дагестан

С. Меликов