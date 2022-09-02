Школа состоит из 3-х корпусов 1985 года постройки. В ней имеется актовый и спортивный залы, пищевой блок. Гимназия рассчитана на 1000 учеников, но в текущем году в ней будут проходить обучение в две смены более 1300 школьников.

В школе осуществляется замена кровли, восстановление фасадов, ремонт отопительной системы, водоснабжения, канализации, проходит замена сантехники и электропроводки, завершаются отделочные работы. Как заявил представитель подрядной компании, которая проводит работы, Нажмудин Халидов, в процессе ремонта обнаружились дополнительные проблемы: от их оперативного решения зависит безопасность детей в будущем. Именно это способствовало тому, что школа не открыла свои двери 1 сентября.

Изучив ситуацию на месте, выслушав доводы мэра Махачкалы Салмана Дадаева и руководителя школы, Меликов согласился, что правильнее решать все вопросы сразу и качественно, чем торопиться уложиться в график. Подробнее материал можно прочитать тут.