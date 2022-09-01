Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 31 августа, провёл собрание на тему организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе.

Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 31 августа, провёл собрание на тему организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе.

Было озвучено, что в пожароопасный период с апреля по сентябрь ежегодно на территории нелегальных свалок появляются очаги возгорания. Эти свалки работали десятки лет.

Как заявляют эксперты, большая часть очагов возгорания связана с повышением температурного режима, а также химических процессов. Очаги возгорания в нынешнем году возникали на свалках Дербента, Хасавюрта и Каспийска. Подробнее материал можно прочитать тут.