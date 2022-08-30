ЗАМАНА - В Дагестане продлят налоговые льготы для бизнеса до конца следующего года

В Дагестане продлят налоговые льготы для бизнеса до конца следующего года

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30 августа, 2022. Вторник 09:10
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В Дагестане продлят налоговые льготы для бизнеса до конца следующего года
Собрание оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики Дагестана с учетом западных санкций прошло вчера, 29 августа, под руководством главы кабмина региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.
В Дагестане продлят налоговые льготы для бизнеса до конца следующего года
Политика

Темами дня стали следующие: обеспечение жильем детей, готовность школ к 1 сентября, подготовка к посеву озимых зерновых культур в осенний период, развитие дорожного хозяйства.

Начиная работу совещания, премьер отметил, что тема покупки жилья для детей-сирот является приоритетной и пребывает на особом контроле. Как он заметил, число детей-сирот, имеющих право на получение жилья, но не получивших его, каждый год растет и на данный момент мероприятия в этом направлении в регионе осуществляются неэффективно.

Далее он озвучил вопрос готовности школ к началу учебного года. Подробнее материал можно прочитать тут.

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