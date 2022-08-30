Начиная работу совещания, премьер отметил, что тема покупки жилья для детей-сирот является приоритетной и пребывает на особом контроле. Как он заметил, число детей-сирот, имеющих право на получение жилья, но не получивших его, каждый год растет и на данный момент мероприятия в этом направлении в регионе осуществляются неэффективно.

Далее он озвучил вопрос готовности школ к началу учебного года. Подробнее материал можно прочитать тут.