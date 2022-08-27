ЗАМАНА - В Дагестане по национальным проектам строят 74 объекта образования

В Дагестане по национальным проектам строят 74 объекта образования

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27 августа, 2022. Суббота 08:05
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В Дагестане по национальным проектам строят 74 объекта образования
Собрание Совета при Главе Дагестана по стратегическому развитию и проектной деятельности прошло вчера, 26 августа, под руководством лидера кабинета министров Абдулмуслима Абдулмусимова.
В Дагестане по национальным проектам строят 74 объекта образования
Политика

Главной темой встречи стал ход реализации нацпроектов в регионе.

Начиная работу Совета, премьер высказался, что работа по реализации национальных проектов контролируется чуть ли не в еженедельном режиме, но темпы кассового освоения и контрактации недостаточные.

«Подписан 921 договор из 1162 запланированных на 2022 год, что составляет 79,3 процента на общую сумму 21,1 млрд рублей, что составляет 95 процентов от подлежащих контрактации средств (22,3 млрд рублей), т.е. еще почти 1,2 млрд рублей даже не законтрактовано. Это демонстрирует подход к работе ответственных лиц за реализацию нацпроектов», — заявил Абдулмуслимов. Подробнее материал можно прочитать тут.

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