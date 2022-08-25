ЗАМАНА - Заседание Совета при Главе РД по улучшению инвестиционного климата прошло в Дагестане

Заседание Совета при Главе РД по улучшению инвестиционного климата прошло в Дагестане

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25 августа, 2022. Четверг 08:14
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Заседание Совета при Главе РД по улучшению инвестиционного климата прошло в Дагестане
Под руководством премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова вчера, 24 августа, прошло собрание Совета при Главе РД по улучшению инвестклимата и развитию бизнеса в республике.
Заседание Совета при Главе РД по улучшению инвестиционного климата прошло в Дагестане
Политика

Начиная совещание, руководитель кабмина озвучил, что Правительство региона ставит перед собой цель обеспечить для бизнеса требуемые условия и конкурентную среду.

«Поддержка малого и среднего бизнеса в России является одним из ключевых приоритетов экономической политики страны. Малое и среднее предпринимательство при сравнительно небольших стартовых инвестициях может формировать новые рабочие места, гибко реагировать на изменения конъюнктуры рынка, а также дает высокую динамику роста и новые налоговые поступления», — высказался премьер. Подробнее материал можно прочитать тут.

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