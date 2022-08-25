«Поддержка малого и среднего бизнеса в России является одним из ключевых приоритетов экономической политики страны. Малое и среднее предпринимательство при сравнительно небольших стартовых инвестициях может формировать новые рабочие места, гибко реагировать на изменения конъюнктуры рынка, а также дает высокую динамику роста и новые налоговые поступления», — высказался премьер. Подробнее материал можно прочитать тут.