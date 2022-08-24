ЗАМАНА - Приоритеты в развитии образовании обсудили на Августовском собрании

Приоритеты в развитии образовании обсудили на Августовском собрании

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24 августа, 2022. Среда 09:48
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Приоритеты в развитии образовании обсудили на Августовском собрании
Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 23 августа, поучаствовал в Августовском собрании сотрудников образования региона. Это мероприятие каждый год организуется перед стартом нового учебного года.
Приоритеты в развитии образовании обсудили на Августовском собрании
Политика

В текущем году встреча объединила в себе Августовское собрание и совещание Совета при Главе Дагестана по науке и образованию.

До старта мероприятия премьер изучил образовательные выставки дополнительного, общего, дошкольного образования, которые были подготовлены центром «Альтаир», Юнармией, ТОКСовцами. Были показаны достижения по каждому уровню образования, представлены экспозиции работ учеников и педагогов, прошли обучающие мастер-классы.

После этого Абдулмуслимов начал работу Августовского собрания. Полный материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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