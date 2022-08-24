В текущем году встреча объединила в себе Августовское собрание и совещание Совета при Главе Дагестана по науке и образованию.

До старта мероприятия премьер изучил образовательные выставки дополнительного, общего, дошкольного образования, которые были подготовлены центром «Альтаир», Юнармией, ТОКСовцами. Были показаны достижения по каждому уровню образования, представлены экспозиции работ учеников и педагогов, прошли обучающие мастер-классы.

После этого Абдулмуслимов начал работу Августовского собрания. Полный материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.