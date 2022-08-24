ЗАМАНА - Премьер-министр РД встретился с Героем России и Героем ЛНР Эседуллой Абачевым

Премьер-министр РД встретился с Героем России и Героем ЛНР Эседуллой Абачевым

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24 августа, 2022. Среда 09:08
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Премьер-министр РД встретился с Героем России и Героем ЛНР Эседуллой Абачевым
Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 23 августа, встретился с Героем РФ, генерал-майором, командующим 2-м армейским корпусом народной милиции ЛНР Эседуллой Абачевым.
Премьер-министр РД встретился с Героем России и Героем ЛНР Эседуллой Абачевым
Политика

За активное участие в освобождении Луганской Народной Республики глава России Владимир Путин в июле нынешнего года подписал постановление о присвоении звания Героя РФ Абачеву. В апреле текущего года ему было также присвоено звание Героя ЛНР.

Премьер-министр Дагестана поздравил Эседуллу Абачева с присвоением звания Героя России, озвучив, что это высокая и заслуженная награда за военные подвиги.

«Вы демонстрируете истинное мужество и храбрость, выполняя важные государственные цели, защищая свое отечество, мирных граждан, мы высоко ценим ваши подвиги, и подвиги всех наших земляков. От имени руководства региона, от Сергея Алимовича, выражаю вам благодарность за вашу смелость и отвагу. Вы - гордость нашей родины, пример для юного поколения», — высказался руководитель кабмина республики.

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