За активное участие в освобождении Луганской Народной Республики глава России Владимир Путин в июле нынешнего года подписал постановление о присвоении звания Героя РФ Абачеву. В апреле текущего года ему было также присвоено звание Героя ЛНР.

Премьер-министр Дагестана поздравил Эседуллу Абачева с присвоением звания Героя России, озвучив, что это высокая и заслуженная награда за военные подвиги.

«Вы демонстрируете истинное мужество и храбрость, выполняя важные государственные цели, защищая свое отечество, мирных граждан, мы высоко ценим ваши подвиги, и подвиги всех наших земляков. От имени руководства региона, от Сергея Алимовича, выражаю вам благодарность за вашу смелость и отвагу. Вы - гордость нашей родины, пример для юного поколения», — высказался руководитель кабмина республики.