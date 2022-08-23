Перед стартом мероприятия глава кабмина региона посмотрел выставку IT-технологий, где ознакомился с проектами отечественных компаний.
VII Российский интернет-форум «Кавказ» проходит в Дагестане
- Автор Дарья
- 23 августа, 2022. Вторник 09:29
В рамках праздничной церемонии открытия премьер отметил особую важность темы форума, которая обозначена как «цифровая трансформация на основе безопасных отечественных решений».
«Темы импортозамещения и информационной безопасности, внедрения элементов искусственного интеллекта в повседневную жизнь и подготовки специалистов являются сегодня очень важными. Мы осознаем, что в этих отраслях существует много проблем и надеемся, что в работе мероприятия будут найдены их решения», — высказался Абдулмуслимов. Подробнее материал можно прочитать тут.
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