В рамках праздничной церемонии открытия премьер отметил особую важность темы форума, которая обозначена как «цифровая трансформация на основе безопасных отечественных решений».

«Темы импортозамещения и информационной безопасности, внедрения элементов искусственного интеллекта в повседневную жизнь и подготовки специалистов являются сегодня очень важными. Мы осознаем, что в этих отраслях существует много проблем и надеемся, что в работе мероприятия будут найдены их решения», — высказался Абдулмуслимов. Подробнее материал можно прочитать тут.