ЗАМАНА - Мурад Казиев ознакомился с состоянием медицинских учреждений Буйнакска

Мурад Казиев ознакомился с состоянием медицинских учреждений Буйнакска

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23 августа, 2022. Вторник 01:53
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Мурад Казиев ознакомился с состоянием медицинских учреждений Буйнакска
С рабочим визитом в рамках подготовки к проекту регионального бюджета в Буйнакске побывали заместитель премьер-министра Дагестана Мурад Казиев и заместитель руководителя Минздра региона Раиса Шахсинова.
Мурад Казиев ознакомился с состоянием медицинских учреждений Буйнакска
Политика

Представитель регионального правительства вместе с делегацией посетил социальные и медицинские учреждения, пребывающие на территории города. Гости совершили визит в психоневрологический интернат "Милосердие", Буйнакскую психиатрическую больницу, региональный детский туберкулезный санаторий, городскую детскую больницу Буйнакска и дом ребёнка.

Мурад Казиев ознакомился с работой учреждений, поговорил с сотрудниками и узнал про самые наболевшие и актуальные проблемы. Подробнее материал можно прочитать тут.

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