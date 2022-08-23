Представитель регионального правительства вместе с делегацией посетил социальные и медицинские учреждения, пребывающие на территории города. Гости совершили визит в психоневрологический интернат "Милосердие", Буйнакскую психиатрическую больницу, региональный детский туберкулезный санаторий, городскую детскую больницу Буйнакска и дом ребёнка.
Мурад Казиев ознакомился с состоянием медицинских учреждений Буйнакска
- Автор Дарья
- 23 августа, 2022. Вторник 01:53
С рабочим визитом в рамках подготовки к проекту регионального бюджета в Буйнакске побывали заместитель премьер-министра Дагестана Мурад Казиев и заместитель руководителя Минздра региона Раиса Шахсинова.
Мурад Казиев ознакомился с работой учреждений, поговорил с сотрудниками и узнал про самые наболевшие и актуальные проблемы. Подробнее материал можно прочитать тут.
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- Мурад Казиев ознакомился с состоянием медицинских учреждений Буйнакска
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