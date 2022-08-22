В рамках встречи стороны обсудили темы оказания жителям региона доступной и качественной медицинской помощи.

Ахмед Гудов сообщил Абдулмуслимову о сегодняшней деятельности и основных направлениях в работе, они также затронули вопросы повышения зарплаты работникам Фонда.

Отдельно были обсуждены темы готовности ТФОМС в условиях роста заболеваемости коронавирусом, неблагоприятного прогноза возможного развития ситуации и обеспечения финансовой устойчивости больных, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом.