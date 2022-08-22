ЗАМАНА - Глава кабмина РД провёл встречу с руководителем ТФОМС РД Ахмедом Гудовым

Глава кабмина РД провёл встречу с руководителем ТФОМС РД Ахмедом Гудовым

Автор
22 августа, 2022. Понедельник 02:59
|||
Глава кабмина РД провёл встречу с руководителем ТФОМС РД Ахмедом Гудовым
Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в пятницу, 19 августа, встретился с руководителем Территориального фонда обязательного медицинского страхования региона Ахмедом Гудовым.
Глава кабмина РД провёл встречу с руководителем ТФОМС РД Ахмедом Гудовым
Политика

В рамках встречи стороны обсудили темы оказания жителям региона доступной и качественной медицинской помощи.

Ахмед Гудов сообщил Абдулмуслимову о сегодняшней деятельности и основных направлениях в работе, они также затронули вопросы повышения зарплаты работникам Фонда.

Отдельно были обсуждены темы готовности ТФОМС в условиях роста заболеваемости коронавирусом, неблагоприятного прогноза возможного развития ситуации и обеспечения финансовой устойчивости больных, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом.

Прочитано 19 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top