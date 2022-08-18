Начиная совещание, Рамазан Джафаров перечислил темы, которые были вынесены на повестку дня: о ситуации с аварийностью на дорогах региона за первые 6 месяцев 2022 года, ходе реализации мероприятий по снижению смертности жителей от ДТП, выполнении списка задач главы РФ по обеспечению безопасности дорожного движения и так далее.

О ситуации с аварийностью на дорогах региона за первые полгода этого года доклад подготовил врио руководителя Управления Госавтоинспекции МВД по Дагестану Мурад Османов.

Как он заявил, в минувшем году в регионе были достигнуты целевые ориентиры республиканского проекта «Безопасность дорожного движения» - транспортный риск, при плане 4 погибших на 10 000 единиц транспорта, составил менее 3-х, а социальный риск, при плане 11 погибших в авариях на 100 тысяч населения, составил менее десяти. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.