ЗАМАНА - В Дагестане фиксируется рост ДТП с летальным исходом

В Дагестане фиксируется рост ДТП с летальным исходом

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18 августа, 2022. Четверг 14:07
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В Дагестане фиксируется рост ДТП с летальным исходом
Под руководством заместителя премьер-министра РД Рамазана Джафарова во вторник, 16 августа, прошло собрание Правительственной комиссии республики по обеспечению безопасности дорожного движения.
В Дагестане фиксируется рост ДТП с летальным исходом
Политика

Начиная совещание, Рамазан Джафаров перечислил темы, которые были вынесены на повестку дня: о ситуации с аварийностью на дорогах региона за первые 6 месяцев 2022 года, ходе реализации мероприятий по снижению смертности жителей от ДТП, выполнении списка задач главы РФ по обеспечению безопасности дорожного движения и так далее.

О ситуации с аварийностью на дорогах региона за первые полгода этого года доклад подготовил врио руководителя Управления Госавтоинспекции МВД по Дагестану Мурад Османов.

Как он заявил, в минувшем году в регионе были достигнуты целевые ориентиры республиканского проекта «Безопасность дорожного движения» - транспортный риск, при плане 4 погибших на 10 000 единиц транспорта, составил менее 3-х, а социальный риск, при плане 11 погибших в авариях на 100 тысяч населения, составил менее десяти. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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