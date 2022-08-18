ЗАМАНА - Тему социально-экономического развития Бежтинского участка обсудили в Правительстве Дагестана

Тему социально-экономического развития Бежтинского участка обсудили в Правительстве Дагестана

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18 августа, 2022. Четверг 09:22
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Тему социально-экономического развития Бежтинского участка обсудили в Правительстве Дагестана
Вчера, 17 августа, под руководством премьер-министра Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова были обсуждены темы социально-экономического развития Бежтинского участка.
Тему социально-экономического развития Бежтинского участка обсудили в Правительстве Дагестана
Политика

Стоит напомнить, что по поручению руководителя региона Сергея Меликова Правительством Дагестана введена практика отдельного рассмотрения проблем районов и городов субъекта с участием лидеров министерств.

Бежтинский участок находится в юго-западной высокогорной части республики, известен своим суровым климатом и отдаленностью от регионального центра. Проживает там около 9500 человек, муниципалитет состоит из 12 сел.

Глава кабмина попросил и.о. руководителя муниципального участка «Бежтинский участок» Гусейна Хайбулаева поведать о нынешней ситуации в муниципалитете и проблемах, в решении которых может помочь руководство Дагестана. Подробнее материал можно прочитать тут.

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