Стоит напомнить, что по поручению руководителя региона Сергея Меликова Правительством Дагестана введена практика отдельного рассмотрения проблем районов и городов субъекта с участием лидеров министерств.

Бежтинский участок находится в юго-западной высокогорной части республики, известен своим суровым климатом и отдаленностью от регионального центра. Проживает там около 9500 человек, муниципалитет состоит из 12 сел.

Глава кабмина попросил и.о. руководителя муниципального участка «Бежтинский участок» Гусейна Хайбулаева поведать о нынешней ситуации в муниципалитете и проблемах, в решении которых может помочь руководство Дагестана. Подробнее материал можно прочитать тут.