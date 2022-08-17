ЗАМАНА - Аграриям и сельским труженикам вручили госнаграды

Аграриям и сельским труженикам вручили госнаграды

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17 августа, 2022. Среда 09:51
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Аграриям и сельским труженикам вручили госнаграды
Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов провел праздничную церемонию вручения госнаград дагестанцам, которые внесли вклад в развитие агропромышленного комплекса региона.
Аграриям и сельским труженикам вручили госнаграды
Политика

Глава кабмина вручил почетные грамоты и Благодарности Минсельхоза России, Почетные Грамоты региона и Правительства РД.

Так, Почетные Грамоты Минсельхоза России получили: председатель сельхозкооператива «Знатные люди» Зиявудин Магомедов и председатель Комитета по ветеринарии Дагестана Магомед Шапиев.

Благодарностью Минсельза России отмечен бригадир овцетоварной фермы кооперативного хозяйства «Агрофирма Чох» Рашид Хутуев.

Звание заслуженного ветеринарного врача республики присвоено ветеринарному врачу отдела ГБУ РД "Республиканское ветеринарное управление" Аминат Шапиевой.

Почётную грамоту Дагестана получил глава Гумбетовского ветеринарного управления Али Алиев.

Почётные грамоты Правительства Дагестана вручены: доярке Агрофирмы «Согратль» Жарият Раджабовой, руководителю личного подсобного хозяйства "Кочевая пасека Гасановых" Мирзе Гасанову, механизатору общества ООО "Вымпел-2002" Довлетмурзе Мурзаеву.

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