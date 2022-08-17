На мероприятие приехали представители региональных и федеральных органов власти, мэры городов и руководители районов, специалисты, исследователи, а также аграрии из самых разных уголков Дагестана. По поручению руководителя республики Сергея Меликова работу конференции открыл глава кабмина региона Абдулмуслим Абдулмуслимов. До ее начала премьер побывал на выставке региональной сельхозпродукции.