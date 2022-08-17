На мероприятие приехали представители региональных и федеральных органов власти, мэры городов и руководители районов, специалисты, исследователи, а также аграрии из самых разных уголков Дагестана. По поручению руководителя республики Сергея Меликова работу конференции открыл глава кабмина региона Абдулмуслим Абдулмуслимов. До ее начала премьер побывал на выставке региональной сельхозпродукции.
Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Дагестан – это бесспорно аграрная республика»
- Автор Дарья
- 17 августа, 2022. Среда 08:46
Конференция «Перспективы агропромышленного комплекса Дагестана» прошла вчера, 16 августа, на площадке ДГУНХ в Махачкале.
Стартовало мероприятие с приветственного адреса руководителя Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева.
Далее о перспективах развития сферы, достигнутых результатах и целях на перспективу поведал Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он озвучил, что конференция проходит по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова. Подробнее материал можно прочитать тут.
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