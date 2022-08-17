ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Дагестан – это бесспорно аграрная республика»

Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Дагестан – это бесспорно аграрная республика»

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17 августа, 2022. Среда 08:46
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Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Дагестан – это бесспорно аграрная республика»
Конференция «Перспективы агропромышленного комплекса Дагестана» прошла вчера, 16 августа, на площадке ДГУНХ в Махачкале.
Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Дагестан – это бесспорно аграрная республика»
Политика

На мероприятие приехали представители региональных и федеральных органов власти, мэры городов и руководители районов, специалисты, исследователи, а также аграрии из самых разных уголков Дагестана. По поручению руководителя республики Сергея Меликова работу конференции открыл глава кабмина региона Абдулмуслим Абдулмуслимов. До ее начала премьер побывал на выставке региональной сельхозпродукции.

Стартовало мероприятие с приветственного адреса руководителя Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева.

Далее о перспективах развития сферы, достигнутых результатах и целях на перспективу поведал Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он озвучил, что конференция проходит по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова. Подробнее материал можно прочитать тут.

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