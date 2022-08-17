ЗАМАНА - Руководитель Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев поприветствовал участников конференции по АПК Дагестана

Руководитель Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев поприветствовал участников конференции по АПК Дагестана

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17 августа, 2022. Среда 08:11
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Руководитель Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев поприветствовал участников конференции по АПК Дагестана
Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев направил приветственный адрес участникам «Перспективы агропромышленного комплекса Дагестана», проходящей сегодня на площадке ДГУНХ в Махачкале:
Руководитель Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев поприветствовал участников конференции по АПК Дагестана
Политика

«Уважаемый Абдулмуслим Мухудинович, дорогие друзья!

Республика Дагестан традиционно является одним из наиболее значимых аграрных регионов Российской Федерации. В нашей стране и за ее пределами широко известны и пользуются заслуженным признанием продукция дагестанского виноградарства, животноводства, рисоводства.

Вместе с тем, АПК республики имеет огромный потенциал дальнейшего развития, который должен быть реализован за счет внедрения в отрасль современных технологий ,технической модернизации, повышения эффективности предприятий, конкурентоспособности и качества аграрной продукции, а также выходы на новые рынки сбыта.

Надеюсь, что сегодняшняя конференция будет способствовать решению этих и других актуальных вопросов.

Важно, что мероприятие проходит при участии представителей федеральных органов власти, руководства Республики Дагестан, органов местного самоуправления, агропромышленных организаций. Только в тесном взаимодействии всех звеньев АПК мы сможем создать эффективную систему сельскохозяйственного производства, отвечающую современным требованиям . Желаю продуктивной работы и успехов во всех начинаниях.

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