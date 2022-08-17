Бизнес-омбудсмен Дагестана переназначен на свой пост еще на 5 лет

Автор Дарья |||

Руководитель РД Сергей Меликов переназначил Мурада Далгатова на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в Дагестане. Следуя постановлению, новый срок полномочий начинается с 21 августа.