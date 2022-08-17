ЗАМАНА - Бизнес-омбудсмен Дагестана переназначен на свой пост еще на 5 лет

Бизнес-омбудсмен Дагестана переназначен на свой пост еще на 5 лет

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17 августа, 2022. Среда 00:35
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Бизнес-омбудсмен Дагестана переназначен на свой пост еще на 5 лет

Руководитель РД Сергей Меликов переназначил Мурада Далгатова на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в Дагестане. Следуя постановлению, новый срок полномочий начинается с 21 августа.

Бизнес-омбудсмен Дагестана переназначен на свой пост еще на 5 лет
Политика

Бизнес-омбудсмен региона назначается на должность руководителем региона по согласованию с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей сроком на 5 лет.

Далгатов занимает данный пост с 21 августа 2017 года.

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