Бизнес-омбудсмен региона назначается на должность руководителем региона по согласованию с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей сроком на 5 лет.
Далгатов занимает данный пост с 21 августа 2017 года.
Руководитель РД Сергей Меликов переназначил Мурада Далгатова на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в Дагестане. Следуя постановлению, новый срок полномочий начинается с 21 августа.
Бизнес-омбудсмен региона назначается на должность руководителем региона по согласованию с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей сроком на 5 лет.
Далгатов занимает данный пост с 21 августа 2017 года.
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