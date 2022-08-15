4 новые государственные награды Дагестана предложил учредить Сергей Меликов

«В целях поощрения граждан», как указано в пояснительной записке, глава Дагестана предлагает учредить медалью «За проявленное мужество». Медалью будут награждать граждан, проявивших «самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время стихийных бедствий и иных чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья.» Награждение медалью может быть произведено посмертно.

Медалью Расула Гамзатова предлагается награждать граждан за особые заслуги в области культуры и искусства, просвещения, гуманитарных наук и литературы, за большой вклад в изучение и сохранение культурного и исторического наследия, развитие и укрепление культурных связей. В пояснительной записке в обоснование введения данной награды ссылка на указ президента России о праздновании 100-летия Р. Гамзатова.

Также глава Дагестана предлагает ввести два новых почётных звания.

Звание «Заслуженный предприниматель Республики Дагестан» предлагается присваивать «лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории Республики Дагестан без образования юридического лица, руководителям организаций, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, за заслуги в развитии предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест, достижение высоких показателей эффективности и результативности экономической деятельности, активное участие в реализации социально-экономических проектов в Республике Дагестан, вклад в социально-экономическое развитие Республики Дагестан».

В целях совершенствования системы поощрения и стимулирования работников противопожарной службы Республики Дагестан законопроектом предлагается учредить почетное звание «Заслуженный работник пожарной охраны Республики Дагестан».

Звание предлагается присваивать высокопрофессиональным работникам пожарной охраны за заслуги в обеспечении пожарной безопасности населения и территорий, в непосредственном участии в тушении пожаров и ликвидации их последствий, в организации и осуществлении деятельности по профилактике и предупреждению пожаров.