В обсуждении поучаствовали лидеры органов власти Дагестана, в том числе Минэкономразвития, Минсельхозпрода, Минюста, Миннаца, Минобрнауки, Минстроя, ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» и так далее.

Премьер в ходе совещания с представителями администрации и актива района подвел итоги своей поездки, озвучив, что в Бабаюртовском районе наблюдаются перспективные направления развития, в том числе по части сельского хозяйства. Здесь он заметил, что нужно увеличивать площади посева под зерновые культуры, пшеницу, рис. Подробнее материал можно прочитать тут.