ЗАМАНА - Тему отгонного животноводства обсудили на собрании в Бабаюртовском районе

Тему отгонного животноводства обсудили на собрании в Бабаюртовском районе

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15 августа, 2022. Понедельник 03:28
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Тему отгонного животноводства обсудили на собрании в Бабаюртовском районе
Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов в субботу, 13 августа, побывал с рабочими делами в Бабаюртовском районе.
Тему отгонного животноводства обсудили на собрании в Бабаюртовском районе
Политика

Посетив различные строящиеся и ремонтируемые социальных объекты и объекты АПК, Абдулмуслимов провел собрание на тему социально-экономического развития муниципалитета.

В обсуждении поучаствовали лидеры органов власти Дагестана, в том числе Минэкономразвития, Минсельхозпрода, Минюста, Миннаца, Минобрнауки, Минстроя, ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» и так далее.

Премьер в ходе совещания с представителями администрации и актива района подвел итоги своей поездки, озвучив, что в Бабаюртовском районе наблюдаются перспективные направления развития, в том числе по части сельского хозяйства. Здесь он заметил, что нужно увеличивать площади посева под зерновые культуры, пшеницу, рис. Подробнее материал можно прочитать тут.

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