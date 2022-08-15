Посетив различные строящиеся и ремонтируемые социальных объекты и объекты АПК, Абдулмуслимов провел собрание на тему социально-экономического развития муниципалитета.
Тему отгонного животноводства обсудили на собрании в Бабаюртовском районе
- Автор Дарья
- 15 августа, 2022. Понедельник 03:28
В обсуждении поучаствовали лидеры органов власти Дагестана, в том числе Минэкономразвития, Минсельхозпрода, Минюста, Миннаца, Минобрнауки, Минстроя, ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» и так далее.
Премьер в ходе совещания с представителями администрации и актива района подвел итоги своей поездки, озвучив, что в Бабаюртовском районе наблюдаются перспективные направления развития, в том числе по части сельского хозяйства. Здесь он заметил, что нужно увеличивать площади посева под зерновые культуры, пшеницу, рис. Подробнее материал можно прочитать тут.
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