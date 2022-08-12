ЗАМАНА - Вопрос увеличения пропускной способности на федеральной автодороге Р-217 Кавказ обсудили в Правительстве Дагестана

Вопрос увеличения пропускной способности на федеральной автодороге Р-217 Кавказ обсудили в Правительстве Дагестана

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12 августа, 2022. Пятница 13:17
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Вопрос увеличения пропускной способности на федеральной автодороге Р-217 Кавказ обсудили в Правительстве Дагестана
Под руководством заместителя премьер-министра РД Ризвана Газимагомедова сегодня,  11 августа, прошло оперативное собрание на тему увеличения пропускной способности на федеральной автомобильной дороге Р-217 Кавказ.
Вопрос увеличения пропускной способности на федеральной автодороге Р-217 Кавказ обсудили в Правительстве Дагестана
Политика

«В связи с большой интенсивностью дорожного движения в туристический сезон, а также ростом транзитного трафика на международном направлении, на железнодорожном переезде дороги Р-217 Кавказ, в районе поселка Тюбе, фиксируются автомобильные пробки, что приводит к заметному уменьшению пропускной способности на данном участке. Поэтому нам нужно выработать комплекс мер для решения данной проблемы», – высказался Газимагомедов.

По итогам собрания было принято решение об организации ремонтных работ дорожного покрытия и рельсового хозяйства, что позволит увеличить пропускную способность и избавиться от пробок. Для исполнения принятого решения достигнуто соглашение с филиалом ФКУ Упрдор «Кавказ» о частичном ограничении движения на этом участке федеральной трассы и перераспределении потока автомобилей по дорогам регионального значения.

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