«В связи с большой интенсивностью дорожного движения в туристический сезон, а также ростом транзитного трафика на международном направлении, на железнодорожном переезде дороги Р-217 Кавказ, в районе поселка Тюбе, фиксируются автомобильные пробки, что приводит к заметному уменьшению пропускной способности на данном участке. Поэтому нам нужно выработать комплекс мер для решения данной проблемы», – высказался Газимагомедов.

По итогам собрания было принято решение об организации ремонтных работ дорожного покрытия и рельсового хозяйства, что позволит увеличить пропускную способность и избавиться от пробок. Для исполнения принятого решения достигнуто соглашение с филиалом ФКУ Упрдор «Кавказ» о частичном ограничении движения на этом участке федеральной трассы и перераспределении потока автомобилей по дорогам регионального значения.