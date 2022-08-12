О подготовке кадров с учетом потребностей экономики Дагестана говорили вчера, 11 августа, на собрании Правительства региона под руководством главы кабмина республики Абдулумуслима Абдулмуслимова.

О подготовке кадров с учетом потребностей экономики Дагестана говорили вчера, 11 августа, на собрании Правительства региона под руководством главы кабмина республики Абдулумуслима Абдулмуслимова.

Говоря о важности обсуждаемого вопроса, премьер озвучил, что за последние несколько лет заметно увеличилась потребность в рабочих кадрах, в большей степени в инженерно-технических. Фиксируется также недостаток специалистов для отраслей промышленности, строительства и ЖКХ, сельского хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, энергетики и связи, медицины.