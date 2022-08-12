ЗАМАНА - Дагестан за 4 года получит почти 200 млн руб. по нацпроекту на создание 41 современной мастерской в колледжах

Дагестан за 4 года получит почти 200 млн руб. по нацпроекту на создание 41 современной мастерской в колледжах

Автор
12 августа, 2022. Пятница 09:51
|||
Дагестан за 4 года получит почти 200 млн руб. по нацпроекту на создание 41 современной мастерской в колледжах
О подготовке кадров с учетом потребностей экономики Дагестана говорили вчера, 11 августа, на собрании Правительства региона под руководством главы кабмина республики Абдулумуслима Абдулмуслимова.
Дагестан за 4 года получит почти 200 млн руб. по нацпроекту на создание 41 современной мастерской в колледжах
Политика

Говоря о важности обсуждаемого вопроса, премьер озвучил, что за последние несколько лет заметно увеличилась потребность в рабочих кадрах, в большей степени в инженерно-технических. Фиксируется также недостаток специалистов для отраслей промышленности, строительства и ЖКХ, сельского хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, энергетики и связи, медицины.

С более подробными сведениями о ситуации с кадровым обеспечением в Дагестане выступил глава Минобрнауки региона Яхья Бучаев. Он заметил, что подготовка специалистов для развивающейся экономики региона с учетом развития новых технологий требует постоянного обновления содержания и технологий профессионального образования и обучения. Подробнее материал можно прочитать тут.

Прочитано 32 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top