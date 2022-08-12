Говоря о важности обсуждаемого вопроса, премьер озвучил, что за последние несколько лет заметно увеличилась потребность в рабочих кадрах, в большей степени в инженерно-технических. Фиксируется также недостаток специалистов для отраслей промышленности, строительства и ЖКХ, сельского хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, энергетики и связи, медицины.
Дагестан за 4 года получит почти 200 млн руб. по нацпроекту на создание 41 современной мастерской в колледжах
- Автор Дарья
- 12 августа, 2022. Пятница 09:51
О подготовке кадров с учетом потребностей экономики Дагестана говорили вчера, 11 августа, на собрании Правительства региона под руководством главы кабмина республики Абдулумуслима Абдулмуслимова.
С более подробными сведениями о ситуации с кадровым обеспечением в Дагестане выступил глава Минобрнауки региона Яхья Бучаев. Он заметил, что подготовка специалистов для развивающейся экономики региона с учетом развития новых технологий требует постоянного обновления содержания и технологий профессионального образования и обучения. Подробнее материал можно прочитать тут.
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