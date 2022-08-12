Пост занял Ислам Гасайниев, информирует пресс-служба регионального Правительства.
Постановление об этом было подписано вчера, 11 августа.
Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов назначил нового заместителя начальника Комитета по государственным закупкам республики.
Пост занял Ислам Гасайниев, информирует пресс-служба регионального Правительства.
Постановление об этом было подписано вчера, 11 августа.
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