ЗАМАНА - Назначен зампредседателя Комитета по государственным закупкам Дагестана

Назначен зампредседателя Комитета по государственным закупкам Дагестана

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12 августа, 2022. Пятница 08:21
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Назначен зампредседателя Комитета по государственным закупкам Дагестана

Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов назначил нового заместителя начальника Комитета по государственным закупкам республики.  

Назначен зампредседателя Комитета по государственным закупкам Дагестана
Политика

Пост занял Ислам Гасайниев, информирует пресс-служба регионального Правительства. 

Постановление об этом было подписано вчера, 11 августа.

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