ЗАМАНА - Нариман Абдулмуталибов встретился с руководством Дагестанского института повышения квалификации

Нариман Абдулмуталибов встретился с руководством Дагестанского института повышения квалификации

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11 августа, 2022. Четверг 10:47
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Нариман Абдулмуталибов встретился с руководством Дагестанского института повышения квалификации
Заместитель премьер-министра РД Нариман Абдулмуталибов во вторник, 9 августа, провел рабочее совещание с ректором  ФГОУ «Дагестанский институт повышения квалификации кадров АПК»  Таслимом Байбулатовым.
Нариман Абдулмуталибов встретился с руководством Дагестанского института повышения квалификации
Политика

Встреча прошла для ознакомления с работой института и создания единого алгоритма взаимодействия образовательных центров с органами исполнительной власти.

«Такие встречи мы будем проводить с научными учреждениями, федеральных органов власти, имеющими отношение к АПК, а также с территориальными подразделениями федеральных структур. Необходимо создать единый алгоритм взаимодействия, исследовать проблемы в области агропромышленного комплекса, найти способы их решения», — высказался Абдулмуталибов. Подробнее материал можно прочитать тут.

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