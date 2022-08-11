Встреча прошла для ознакомления с работой института и создания единого алгоритма взаимодействия образовательных центров с органами исполнительной власти.

«Такие встречи мы будем проводить с научными учреждениями, федеральных органов власти, имеющими отношение к АПК, а также с территориальными подразделениями федеральных структур. Необходимо создать единый алгоритм взаимодействия, исследовать проблемы в области агропромышленного комплекса, найти способы их решения», — высказался Абдулмуталибов. Подробнее материал можно прочитать тут.