ЗАМАНА - В Дагестане до 2030 года по госпрограмме построят 17 объектов мелиоративного комплекса

В Дагестане до 2030 года по госпрограмме построят 17 объектов мелиоративного комплекса

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11 августа, 2022. Четверг 10:13
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В Дагестане до 2030 года по госпрограмме построят 17 объектов мелиоративного комплекса

Во вторник, 9 августа, заместитель премьер-министра РД Нариман Абдулмуталибов провел собрание с администрацией территориальных подразделений федеральных органов власти, на котором они обсудили темы взаимодействия заинтересованных структур, развития мелиоративных систем и агропромышленного комплекса региона.

В Дагестане до 2030 года по госпрограмме построят 17 объектов мелиоративного комплекса
Политика

Начиная заседание, Абдулмуталибов отметил, что благодаря участию в федеральных программах в регионе получилось восстановить значительную часть оросительных систем и насосных станций, обеспечить обновление и приобретение спецтехники и реализовать другие мероприятия, нацеленные на положительное развитие агропромышленного комплекса. После этого лидер Минмелиоводхоза региона Залкип Курбанов подвел краткие итоги мелиоративных работ за 2021 год. Он озвучил как положительные результаты, так и проблемные моменты. Подробнее материал можно прочитать тут.

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