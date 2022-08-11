В Дагестане до 2030 года по госпрограмме построят 17 объектов мелиоративного комплекса

Начиная заседание, Абдулмуталибов отметил, что благодаря участию в федеральных программах в регионе получилось восстановить значительную часть оросительных систем и насосных станций, обеспечить обновление и приобретение спецтехники и реализовать другие мероприятия, нацеленные на положительное развитие агропромышленного комплекса. После этого лидер Минмелиоводхоза региона Залкип Курбанов подвел краткие итоги мелиоративных работ за 2021 год. Он озвучил как положительные результаты, так и проблемные моменты. Подробнее материал можно прочитать тут.