Собрание на тему возведения новой школы в селе Саниорта Тляратинского района провел вчера, 10 августа, премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Он рассказал, что на имя руководителя региона Сергея Меликова пришло обращение от начальника Саниортинской школы с просьбой помочь в строительство нового учебного заведения в связи с тем, что нынешняя школа пребывает в аварийном состоянии. Ученикам приходится обучаться в старом здании, а также в приспособленной рядом будке из железа.