ЗАМАНА - Новую школу вместо аварийной построят в высокогорном селе Тляратинского района

Новую школу вместо аварийной построят в высокогорном селе Тляратинского района

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11 августа, 2022. Четверг 09:51
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Новую школу вместо аварийной построят в высокогорном селе Тляратинского района
Собрание на тему возведения новой школы в селе Саниорта Тляратинского района провел вчера, 10 августа, премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Он рассказал, что на имя руководителя региона Сергея Меликова пришло обращение от начальника Саниортинской школы с просьбой помочь в строительство нового учебного заведения в связи с тем, что нынешняя школа пребывает в аварийном состоянии. Ученикам приходится обучаться в старом здании, а также в приспособленной рядом будке из железа.

«Данная школа с 2018 года является аварийной, как видно из фотоматериала, здание учебного заведения капремонту не подлежит, необходимо строить новую школу. Ещё меня удивляет эта железная будка, оборудованная для обучения двух начальных классов. Нужно эту проблему устранить незамедлительно!», — высказался Абдулмуслимов.

Подробнее материал можно прочитать тут.

Новую школу вместо аварийной построят в высокогорном селе Тляратинского района
Политика
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