Сергей Меликов провёл собрание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Руководитель РД напомнил о частых пожарах в связи с жарким летом. Так, за последние 30 дней зафиксировано 285 случаев возгорания на площади 146 га. Кроме того, Меликов акцентировал внимание на увеличившееся число происшествий и несчастных случаев на водных и туристических объектах, связанных с гибелью и причинением вреда здоровью людей: с начала купального сезона 2022 года на водных объектах региона утонуло 35 человек, спасено – 41. Об итогах прохождения пожароопасного сезона в первом полугодии нынешнего года и об осуществляемых мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных и туристических объектах рассказал министр по делам ГО и ЧС по региону Нариман Казимагамедов. Подробнее материал можно прочитать тут.