Данный пост Князев занял в мае 2019 года, когда регионом руководил Владимир Васильев.
В октябре 2020 года после истечения срока действия служебного контракта нынешний лидер республики Сергей Меликов переназначил его на эту должность.
Сергей Князев оставил должность помощника руководителя Дагестана Сергея Меликова. В постановлении об освобождении его от поста указывается, что он ушел с этой работы по собственному желанию.
В октябре 2020 года после истечения срока действия служебного контракта нынешний лидер республики Сергей Меликов переназначил его на эту должность.
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