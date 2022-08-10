Сергей Меликов освободил от должности своего помощника

Сергей Князев оставил должность помощника руководителя Дагестана Сергея Меликова. В постановлении об освобождении его от поста указывается, что он ушел с этой работы по собственному желанию.

Данный пост Князев занял в мае 2019 года, когда регионом руководил Владимир Васильев.

В октябре 2020 года после истечения срока действия служебного контракта нынешний лидер республики Сергей Меликов переназначил его на эту должность.