ЗАМАНА - Развитие туристически привлекательных территорий обсудили в Правительстве РД

Развитие туристически привлекательных территорий обсудили в Правительстве РД

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10 августа, 2022. Среда 08:49
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Развитие туристически привлекательных территорий обсудили в Правительстве РД
Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 9 августа, провел собрание, на котором обсудили темы упорядочивания процесса определения туристически привлекательных территорий, отнесения к соответствующей категории земель и их последующего развития.
Развитие туристически привлекательных территорий обсудили в Правительстве РД
Политика

С учетом огромного туристско-рекреационного потенциала, роста туристического потока в Дагестане, существует необходимость упорядочивания данного процесса, дабы реализовать проекты в туристической области.

Было озвучено, что в соответствии с законами РФ туристско-рекреационная деятельность проводится на землях рекреационного назначения или рекреационного использования.

На данный момент большое число привлекательных природных комплексов в республике находятся в границах земель, отнесенных к категориям, не предусматривающим возможность их туристического использования.

Премьер озвучил, что для создания благоприятных условий для развития туристской индустрии в регионе требуется принять комплекс мер, направленных на выявление природных комплексов, имеющих особое рекреационное и оздоровительное значение для их последующего отнесения к землям особо охраняемых территорий регионального значения.

Стоит отметить, что для обеспечения совместной работы органов исполнительной власти республики и других заинтересованных компаний по решению оперативных задач развития сферы постановлением Правительства Дагестана сформирована рабочая группа по развитию туризма.

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