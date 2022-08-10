С учетом огромного туристско-рекреационного потенциала, роста туристического потока в Дагестане, существует необходимость упорядочивания данного процесса, дабы реализовать проекты в туристической области.

Было озвучено, что в соответствии с законами РФ туристско-рекреационная деятельность проводится на землях рекреационного назначения или рекреационного использования.

На данный момент большое число привлекательных природных комплексов в республике находятся в границах земель, отнесенных к категориям, не предусматривающим возможность их туристического использования.

Премьер озвучил, что для создания благоприятных условий для развития туристской индустрии в регионе требуется принять комплекс мер, направленных на выявление природных комплексов, имеющих особое рекреационное и оздоровительное значение для их последующего отнесения к землям особо охраняемых территорий регионального значения.

Стоит отметить, что для обеспечения совместной работы органов исполнительной власти республики и других заинтересованных компаний по решению оперативных задач развития сферы постановлением Правительства Дагестана сформирована рабочая группа по развитию туризма.