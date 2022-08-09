Выговоры объявлены за ненадлежащее исполнение возложенных должностных обязанностей.
На собрании 4 августа Меликов раскритиковал лидеров органов власти за недостаточное число детских летних лагерей. «Почему у нас туристы ездят по региону, а дети нет? Имеются ведь школьные автобусы, меценаты, Министерство туризма, через которое можно заказать автобусы. Почему это нельзя сделать?», — спросил он собравшихся (докладчиками на нем были руководитель Минобрнауки и лидер Минстроительства). Сергей Меликов поручил ответственным органам дать старт к подготовке к летнему сезону 2023 года, дабы уже к осени представить проработанные идеи по коренному изменению ситуации, информирует его пресс-служба.
Глава РД объявил выговоры вице-премьеру и двум министрам
- Автор Дарья
- 09 августа, 2022. Вторник 14:42
Руководитель РД Сергей Меликов своими постановлениями объявил выговоры вице-премьеру Мураду Казиеву, главе Минздрава региона Татьяне Беляевой и лидеру Минобрнауки Дагестана Яхъе Бучаеву.
Выговоры объявлены за ненадлежащее исполнение возложенных должностных обязанностей.
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