Глава РД объявил выговоры вице-премьеру и двум министрам

Выговоры объявлены за ненадлежащее исполнение возложенных должностных обязанностей.



На собрании 4 августа Меликов раскритиковал лидеров органов власти за недостаточное число детских летних лагерей. «Почему у нас туристы ездят по региону, а дети нет? Имеются ведь школьные автобусы, меценаты, Министерство туризма, через которое можно заказать автобусы. Почему это нельзя сделать?», — спросил он собравшихся (докладчиками на нем были руководитель Минобрнауки и лидер Минстроительства). Сергей Меликов поручил ответственным органам дать старт к подготовке к летнему сезону 2023 года, дабы уже к осени представить проработанные идеи по коренному изменению ситуации, информирует его пресс-служба.