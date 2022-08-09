ЗАМАНА - На собрании Правительственной комиссии под руководством Сергея Меликова обсудили проблему самостроев

На собрании Правительственной комиссии под руководством Сергея Меликова обсудили проблему самостроев

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09 августа, 2022. Вторник 11:35
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На собрании Правительственной комиссии под руководством Сергея Меликова обсудили проблему самостроев

Вчера, 8 августа, прошло собрание Правительственной комиссии под руководством лидера РД Сергея Меликова, на котором были обсуждены идеи о возможности приведения нелегально построенных на территории региона многоэтажных домов.

На собрании Правительственной комиссии под руководством Сергея Меликова обсудили проблему самостроев
Политика

Собравшиеся обсудили легализацию «самостроев» на территории региона, озвучили предпринимаемые меры, достигнутые результаты, подвели промежуточные итоги работы комиссии за первые шесть месяцев 2022 года.

Как высказался руководитель республики, ключевой целью является легализация домов, построенных с нарушением требований, но при этом не представляющих опасность для жизни и здоровья россиян. «Вместе с этим, необходимо не только решить проблему «здесь и сейчас», нужно продумать алгоритмы, препятствующие появлению аналогичных объектов в будущем, принять такие меры, которые будут способствовать безусловному выполнению застройщиками правил в сфере градостроительной деятельности, обезопасят граждан от покупки подобного жилья», — заметил Сергей Меликов. Подробнее материал можно прочитать тут.

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