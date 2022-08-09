Как высказался руководитель республики, ключевой целью является легализация домов, построенных с нарушением требований, но при этом не представляющих опасность для жизни и здоровья россиян. «Вместе с этим, необходимо не только решить проблему «здесь и сейчас», нужно продумать алгоритмы, препятствующие появлению аналогичных объектов в будущем, принять такие меры, которые будут способствовать безусловному выполнению застройщиками правил в сфере градостроительной деятельности, обезопасят граждан от покупки подобного жилья», — заметил Сергей Меликов. Подробнее материал можно прочитать тут.