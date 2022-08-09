Сергей Меликов выразил недовольство состоянием городского пляжа в Избербаше

Вчера, 8 августа, в рамках собрания оперштаба по обеспечению стабильного развития экономики республики руководитель РД Сергей Меликов обратил внимание на плохое состояние городского пляжа в Избербаше.

Собравшимся были показаны фотоматериалы, вызывающие объяснимое негодование: неблагоустроенная территория, мусор, кривые раздевалки, почти непригодные для использования шезлонги и скамьи для отдыхающих.

Меликов озвучил необходимость привлечения к благоустройству зон отдыха представителей малого и среднего бизнеса: «Позовите какого-нибудь современного предпринимателя, он вам составит бизнес-план, как данный пляж содержать, какое количество кафе там необходимо открыть, сколько поставить платных шезлонгов. Когда отдыхающий придёт и увидит комфортные условия, за которые должен заплатить всего 100 рублей, он и 150 оставит. Нужно работать на привлекательность нашей республики!»

Руководитель региона призвал лидеров муниципальных образований проанализировать состояние туристических зон и привести их в нормальное состояние, так как проверки будут проводиться еще.