ЗАМАНА - В Дагестане в рамках федерального проекта «Профессионалитет» готовят кадры для АПК

В Дагестане в рамках федерального проекта «Профессионалитет» готовят кадры для АПК

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07 августа, 2022. Воскресенье 02:57
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В Дагестане в рамках федерального проекта «Профессионалитет» готовят кадры для АПК
Заместитель премьер-министра Дагестана Нариман Абдулмуталибов в четверг, 4 августа, провел собрание на тему реализации Федерального проекта «Профессионалитет» в республике.
В Дагестане в рамках федерального проекта «Профессионалитет» готовят кадры для АПК
Политика

В совещании поучаствовали лидеры крупных предприятий отрасли сельского хозяйства и представителей сузов, выпускающих специалистов в области агропромышленного комплекса. Открывая собрание, вице-премьер сообщил о федеральном проекте «Профессионалитет» и его плюсах.

Проект является новой моделью практико-ориентированной подготовки квалифицированных кадров по самым популярным профессиям и специальностям. Он нацелен на максимальное приближение условий подготовки обучающихся в колледжах к реальным условиям производства.

В рамках его исполнения создаются образовательно-производственные кластеры с целью интеграции колледжей и компаний реального сектора экономики. Подробнее материал можно прочитать тут.

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