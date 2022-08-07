В совещании поучаствовали лидеры крупных предприятий отрасли сельского хозяйства и представителей сузов, выпускающих специалистов в области агропромышленного комплекса. Открывая собрание, вице-премьер сообщил о федеральном проекте «Профессионалитет» и его плюсах.
В Дагестане в рамках федерального проекта «Профессионалитет» готовят кадры для АПК
- Автор Дарья
- 07 августа, 2022. Воскресенье 02:57
Заместитель премьер-министра Дагестана Нариман Абдулмуталибов в четверг, 4 августа, провел собрание на тему реализации Федерального проекта «Профессионалитет» в республике.
Проект является новой моделью практико-ориентированной подготовки квалифицированных кадров по самым популярным профессиям и специальностям. Он нацелен на максимальное приближение условий подготовки обучающихся в колледжах к реальным условиям производства.
В рамках его исполнения создаются образовательно-производственные кластеры с целью интеграции колледжей и компаний реального сектора экономики. Подробнее материал можно прочитать тут.
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