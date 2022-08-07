Заместитель премьер-министра Дагестана Нариман Абдулмуталибов в четверг, 4 августа, провел собрание на тему реализации Федерального проекта «Профессионалитет» в республике.

Заместитель премьер-министра Дагестана Нариман Абдулмуталибов в четверг, 4 августа, провел собрание на тему реализации Федерального проекта «Профессионалитет» в республике.

В совещании поучаствовали лидеры крупных предприятий отрасли сельского хозяйства и представителей сузов, выпускающих специалистов в области агропромышленного комплекса. Открывая собрание, вице-премьер сообщил о федеральном проекте «Профессионалитет» и его плюсах.

Проект является новой моделью практико-ориентированной подготовки квалифицированных кадров по самым популярным профессиям и специальностям. Он нацелен на максимальное приближение условий подготовки обучающихся в колледжах к реальным условиям производства.

В рамках его исполнения создаются образовательно-производственные кластеры с целью интеграции колледжей и компаний реального сектора экономики. Подробнее материал можно прочитать тут.