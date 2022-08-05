ЗАМАНА - Поездки руководства Дагестана в муниципалитеты демонстрируют эффективность

Поездки руководства Дагестана в муниципалитеты демонстрируют эффективность

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05 августа, 2022. Пятница 10:12
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Поездки руководства Дагестана в муниципалитеты демонстрируют эффективность
За прошедшие 2 года руководителем региона Сергеем Меликовым и премьер-министром республики Абдулмуслимом Абдулмуслимовым совершены визиты в самые отделённые уголки Дагестана.
Поездки руководства Дагестана в муниципалитеты демонстрируют эффективность
Политика

Рабочие визиты руководства в муниципальные образования региона всегда завершаются протоколом с поручениями о реализации тех или иных целей, проектов, задач по социально-экономическому развитию посещаемых городов и сел.

13 мая текущего года Председатель Правительства посетил Казбековский район.

О том, как исполняются задачи, данные по итогам его поездки, говорили на собрании вчера, 4 августа. Подробнее материал можно прочитать тут.

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