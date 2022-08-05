Поездки руководства Дагестана в муниципалитеты демонстрируют эффективность

За прошедшие 2 года руководителем региона Сергеем Меликовым и премьер-министром республики Абдулмуслимом Абдулмуслимовым совершены визиты в самые отделённые уголки Дагестана.

Рабочие визиты руководства в муниципальные образования региона всегда завершаются протоколом с поручениями о реализации тех или иных целей, проектов, задач по социально-экономическому развитию посещаемых городов и сел.