ЗАМАНА - Нариман Абдулмуталибов: «Контроль продукции от поля до прилавка очень важен»

Нариман Абдулмуталибов: «Контроль продукции от поля до прилавка очень важен»

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05 августа, 2022. Пятница 09:48
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Нариман Абдулмуталибов: «Контроль продукции от поля до прилавка очень важен»

Заместитель премьер-министра РД Нариман Абдулмуталибов вчера, 4 августа, встретился с лидером Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора Курбаном Рамазановым.

Нариман Абдулмуталибов: «Контроль продукции от поля до прилавка очень важен»
Политика

Они обсудили тему совместной работы органов исполнительной власти республики с Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора.

Начиная встречу, Нариман Абдулмуталимов озвучил, что от общей слаженной работы зависит продовольственная безопасность, перспектива развития аграрного комплекса, качество выпускаемых товаров и жизнь дагестанцев.

«Контроль продукции от поля до прилавка крайне важен. Есть много вопросов, требующих тщательного обдумывания и принятия мер, в частности по линии минсельхозпрода, Комитетов по рыбному хозяйству и ветеринарии», — высказался Абдулмуталибов. Подробнее материал можно прочитать тут.

 

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