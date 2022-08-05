Нариман Абдулмуталибов: «Контроль продукции от поля до прилавка очень важен»

Они обсудили тему совместной работы органов исполнительной власти республики с Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора.

Начиная встречу, Нариман Абдулмуталимов озвучил, что от общей слаженной работы зависит продовольственная безопасность, перспектива развития аграрного комплекса, качество выпускаемых товаров и жизнь дагестанцев.

«Контроль продукции от поля до прилавка крайне важен. Есть много вопросов, требующих тщательного обдумывания и принятия мер, в частности по линии минсельхозпрода, Комитетов по рыбному хозяйству и ветеринарии», — высказался Абдулмуталибов. Подробнее материал можно прочитать тут.