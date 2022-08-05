Вчера, 4 августа, под руководством главы республики Сергея Меликова прошло собрание на темы строительства, капремонта, лицензирования объектов образования и хода оздоровительной летней кампании в текущем году. В режиме видеоконференцсвязи в мероприятии принял участие заместитель руководителя Минпросвещения РФ Андрей Николаев.

Начиная заседание, Меликов поприветствовал заместителя руководителя министерства просвещения РФ Андрея Николаева и поблагодарил за поддержку в реализации на территории республики программы по строительству образовательных организаций.