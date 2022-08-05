ЗАМАНА - Собрание по вопросам детского образования и отдыха прошло под руководством главы региона

Собрание по вопросам детского образования и отдыха прошло под руководством главы региона

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05 августа, 2022. Пятница 08:05
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Собрание по вопросам детского образования и отдыха прошло под руководством главы региона

Вчера, 4 августа, под руководством главы республики Сергея Меликова прошло собрание на темы строительства, капремонта, лицензирования объектов образования и хода оздоровительной летней кампании в текущем году. В режиме видеоконференцсвязи в мероприятии принял участие заместитель руководителя Минпросвещения РФ Андрей Николаев.

Начиная заседание, Меликов поприветствовал заместителя руководителя министерства просвещения РФ Андрея Николаева и поблагодарил за поддержку в реализации на территории республики программы по строительству образовательных организаций.

«В новом учебном году в школу пойдут более 450 000 детей. И для нас крайне важно, чтобы 1 сентября – День знаний – для них стал настоящим праздником. Для этого необходимо сделать все от нас зависящее, обеспечить соответствующую атмосферу», — высказался глава региона.

Стоит заметить, что в 2022 году должно быть сдано в эксплуатацию 40 объектов образования. Подробнее материал можно прочитать тут.

Собрание по вопросам детского образования и отдыха прошло под руководством главы региона
Политика
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