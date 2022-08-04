Руководитель Минстроя РД провел пресс-конференцию

Об итогах работы за первые 6 месяцев 2022 года и проблемных вопросах, волнующих жителей республики.

Магомед Магомедов, РИА «Дагестан»: Сейчас Минстрою передали функции по ЖКХ и архитектуре. Как проходит прием, и с какими кадровыми трудностями пришлось столкнуться?

Артур Сулейманов: Сегодня эта консолидация была необходима, потому что мы видим большое количество проблем в этих отраслях. Инструменты, в том числе и федеральные, нацелены на развитие градпотенциала, а значит возникает потребность в градостроительных документах и коммуникации, для того что бы запустить цивилизованное строительство согласно ФЗ№214, которое в республике, практически, не используется.

Хотелось бы поблагодарить руководство республики за реформу заработной платы. Это позволяет мотивировать сотрудников и привлекать новых кадров на вакантные должности. Кроме этого, мы встречались с университетами и прорабатывали вопрос нехватки квалифицированных специалистов в сфере водоснабжения и водоотведения, градостроительства и сметного дела.

Заур Газиев, «Свободная республика»: В Махачкале огромное количество незаконно построенных домов, которые не принимаются и требуют индивидуального подхода. У Минстроя есть варианты решения этих историй?

Артур Сулейманов: У нас имеется Реестр самовольновозведенных домов в который включены 457 домов. По каждому из них собрана актуальная информация, проведен анализ, по которому все дома поделены на 3 группы. 1 группа – дома, в которых имеются свидетельства сейчас их ставим на баланс, официально подключаем к управляющим компаниям. 2 группа – дома, которые эксплуатируются и, в целом, соответствуют нормам, но в этих домах земельный участок не соответствует назначению. Мы сейчас активно проводим работу с муниципалитетами по признанию права собственности в судебном порядке. 3 группа - одна из наиболее сложных, требующая дополнительных финансов. В единичных случаях уже имеется договоренность с подрядчиками, которые готовы за свой счет завершить строительство и выполнить обязательства перед приобретателями.

Есть ли в регионе микрорайоны, к которым подводится инфраструктура и есть ли у них перспектива на городскую плановую застройку или таких свободных участков нет?

Артур Сулейманов: В регионе есть и перспектива, и возможности, более того у нас есть федеральные инструменты по переселению из аварийного ветхого жилья через механизм комплексного развития территорий. Для нас это является основным приоритетом. Отмечу, что в сравнении с прошлым годом (10-15 домов) в этом году в реестр аварийных домов мы заявили 90 домов для переселения. Пока еще нет сформированной программы на федеральном уровне, рассматриваются 2 модели: софинансирование регионом или инвестором. Нам выгоднее использовать не свободные земли, а с домами, чтобы использовать программу переселения. В этом случае часть денег на расселение мы привлечем федеральные, а часть подрядчик – застройщик возьмет на себя.

Добавлю, что Минстроем создается региональный оператор по КРТ. Сегодня с помощью его механизмов на федеральном уровне уже активно прорабабыватываются с Махачкалой несколько участков и локаций для КРТ.

Рустам Каниев, «МирМол»: Есть ли перспектива у программы «Жилье молодым» в Дагестане?

Артур Сулейманов: Много лет республика не получала денежные средства по программе «Жилье молодым» по причине 4 недостроенных домов: Кизилюрт, Махачкала, Каспийск, Хасавюрт. Сегодня работы по ним активно ведутся и находятся на постоянном контроле. В рамках новой программы Минстроя РФ мы выступили пилотным регионом по всем очередникам, учитывая, что это самая коррумпированная и часто обсуждаемая тема в Дагестане. Теперь все очереди будут формироваться в виде электронного единого реестра. Внести изменения в очередь, подложить документы задним числом будет невозможно. Муниципальные образования будут также иметь электронный ключ и все действия будут прозрачными.

Вефадер Меликов, «Аргументы и факты»: Как обстоит ситуация со строительством жилого фонда, какова потребность региона, и сколько строится в год гражданского жилья?

Необходимость жилья рассчитывается по нескольким параметрам, помимо ветхости фонда, это и количество квадратных метров на каждого человека, проживающего в регионе. По этому параметру в Дагестане один из самых низких показателей. Но есть разница между вводом жилья и строящимися домами, которые сложно мониторить в связи с тем, что они зачастую осуществляются не в соответствии с законодательством. У нас есть реестр Госстройнадзора, в который входят те объекты, у которых есть разрешение на строительство, и можно посмотреть, какое количество должно быть введено в эксплуатацию в этом году. Но эта цифра не будет объективной, потому что, как мы видим, как ввод этих объектов неоднократно переносится на следующие года.

При этом согласно законодательству о долевом строительстве в случае, если дом введен в эксплуатацию хотя бы на полгода позже, застройщика ждут крупные штрафные санкции.

Однако в Дагестане люди не обеспечены никакими защитными механизмами, потому что договоры предварительной купли-продажи не зарегистрированы в Россреестре. Застройщики работают в форме жилищно-строительных кооперативов, то есть люди сами себе строят дом и в договоре не прописываются штрафные санкции. По факту за этими кооперативами стоит бизнес. При этом мы лишены рычагов влияния. Люди жалуются, что Минстрой не реагирует, однако выявляя нарушения, ведомство штрафует весь кооператив, а не одного руководителя. Поэтому, в частности, ситуация с Арси-групп вышла за рамки ведомственного надзора Минстроя, и уже на уровне проверяющих надзорных органов, прокуратуры и следственного комитета выясняется, куда ушли деньги, собранные пайщиками.

Поэтому важно доводить до людей то, какой пакет документов необходимо требовать перед приобретением жилья», – отметил он.

Наталья Ханбабаева, РГВК «Дагестан»: В последнее время в соцсетях обсуждается тема передачи контрактов без проведения торгов. Например, ситуация с компанией «Точинстрой». Как Вы можете прокомментировать такое решение?

Артур Сулейманов: Речь идет о проектировании и строительстве детского сада на 300 мест в поселке Шамилькала Унцукульского района. Возвращаясь к техническим подробностям, отмечу, что ранее, в прошлом году, были проведены торги на приобретение модульного строения, площадью порядка 2600 кв.м.

Если Вы проведете журналистское расследование и отправите запрос любой компании-производителю, вам ответят, что модульные конструкции применяются к площади до 1500 кв.м., потому что объекты свыше этой площади попадают под строительный надзор, должен быть и составлен проект, и проведена экспертиза.

Почему детский сад в поселке Шамилькала, не самый старый в республике, в аварийном состоянии? Произошли деформации. В Ирганайском водохранилище поднимается уровень воды, потом снижается, усыхает, вследствие чего происходит неравномерная просадка грунтов.

И вот на таких грунтах хотели поставить модуль – без бетона, без армирования, без подготовки, без фундамента?

Техническое решение там изначально было неправильным. Проект строительства объекта был включен в программу на 2025 год, но во время визита в Унцукульский район Председателя Правительства Дагестана была просьба ускорить эту работу. Было принято решение, что таким образом мы этот объект быстрее построим. Проект той конфигурации, в которой подразумевался, нереализуем. Детский садик возводить в такой конструкции – не самый идеальный вариант.

Уже сделаны изыскания. За счет того, что садик будет сделан из металлических конструкций, у него будет меньше нагрузка. Это будет полноценный объект недвижимости за те же деньги.

Что же касается «Точинстроя», то юридическое лицо было создано компанией АО «Точинвест», которая является крупным производителем лёгких стальных тонкостенных конструкций для быстровозводимых зданий и сооружений.

У нас есть технологическая необходимость в этом, нам интересно строить быстровозводимые конструкции. Но их нужно строить меньших конфигураций для горных местностей, куда сложно подвозить большой объем сыпучих материалов. К примеру, в селе Хибатли объект построить будет в два раза дороже из-за логистики.

Компания «Точинвест» в свою очередь входит в группу компаний «Инвест», с которой Глава Дагестана Сергей Меликов в ходе ПМЭФ-2022 заключил соглашение о сотрудничестве. В рамках этого соглашения она создала в Дагестане юридическое лицо – дочернюю компанию, которая будет в регионе развивать строительство быстровозводимых конструкций. В быстровозводимых конструкциях есть две составляющие – производственная и строительная. В части строительной нужны монтажники, которые смогут правильно собрать. Строительную часть мы хотим развивать здесь, в регионе.

Это и налоговая база, мы видим возможность для туристической отрасли – большая потребность в быстровозводимых модульных домах, потребность в малокомплектных школах и детсадах, других зданиях и сооружениях. Это было наше требование к компании, чтобы они здесь создали полноценное юридическое лицо. Журналисты из этой цепочки вырывают только то, что она создана три дня назад.

Итак, сравним два проекта, первый – модульное строение, которое нереализуемое при данных условиях, и второй – полноценный объект строительства, который будет делаться из металлических конструкций, что увеличит его прочность и позволит избежать судьбу предыдущего детского сада.

Вы увидите разницу в стоимости, что второй вариант в лучшем случае по этой цене, а скорее всего, и больше должен был стоить, а первый вариант – там, наверное, неплохая экономика заложена. Видимо, эта экономика и является предметом того, что этот вариант активно обсуждается в соцсетях. Мы хотим детей завести в нормальный полноценный детский сад, построенный с нормальным фундаментом, с правильными исследованиями, расчетами, а не в какой-то «чемодан» под названием «модульная конструкция», который по бетонной подготовке просто в поле ставится с гарантией от изготовителя в два года. И получаем в свой адрес колоссальное количество критики. Наверное, здесь не совсем всё объективно.

Информация о компании, которую бурно обсуждают в соцсетях находится в открытом доступе. Можно посмотреть ее уставный капитал, штатную численность, ее компетенции. Она сегодня выиграла аукцион по строительству дорог, завтра модельное строение. При этом строить будут субподрядные организации не из нашего региона, у нас нет таких технологий. Такие компании выступают в роли посредника. А мы хотим минимизировать такую цепочку посредников, заключив контракт с дочерней компанией завода-производителя данных конструкций.

Магомед Баширов, ГТРК «Дагестан»: В СМИ зачастую стали появляться инциденты по объектам незавершенного строительства: пожар в роддоме Кизилюрта, больница в Избербаше. Какова, на Ваш взгляд, причина инцидентов, и какие меры принимаются Минстроем?

Артур Сулейманов: Причины пожара устанавливаются. В любом случае, независимо от этого, подрядная организация занимается восстановлением и проводит демонтаж пострадавших от пожара конструкций за свой счет. В целом, у нас в регионе есть много объектов незавершенного строительства, в том числе больницы. Посмотрев на них, можно сказать, что они почти построены, но с технической стороны мы понимаем, что не сможем их сдать, даже если достроим. Сегодня новые медицинские стандарты, медико-технические задания, новое оборудование. Эти объекты не соответствует современным требованиям, поскольку строительство было начато 10-20 лет назад. Так, например, проект Избербашской больницы сделан в 2005 году. Его ввод в эксплуатацию, в той конфигурации, которая сейчас есть, не представляется возможной. Элементарно по пожарным нормам уже устаревшие стандарты.

Что мы сделали? Заказчиком объекта, Администрацией г. Избербаш, заключен договор на корректировку проекта и приведение в соответствующие стандарты с разработкой медико-технического задания, а также договор с Госэкспертизой проектов на экспертное сопровождение. Не затрагивая основную конструктивную часть, будут вноситься корректировки в проект. На основании нового проекта достроят больницу, которая будет введена в эксплуатацию.

Все эти объекты требуют длительных решений и только с изменением проекта.

Рамазан Рамазанов «Дагправда»: Есть ли единый контролирующий орган, обладающий полномочиями по контролю за незаконными стройками?

Артур Сулейманов: На базе Прокуратуры Республики Дагестан есть коллегиальный надзорный орган.

Что касается незаконных строек, в республику в рамках лизинговых договоров приобретается техника для демонтажа незаконных зданий и сооружений. Сегодня у нас огромное количество незаконных строек, по которым приняты судебные решения об их сносе, но полное отсутствие техники для их демонтажа не позволяет приводить решение к исполнению.

По закону оплатить или осуществить демонтаж должно лицо, которое и построило это здание, однако, на практике либо лицо не кредитоспособно и не обладает финансами, либо это юридическое лицо, которое уже давно перестало существовать.

Мария Ибрагимова, «ТАСС»: 40 социальных объектов, строящихся ГВСУ, должны быть завершены к концу года. Есть ли реальная возможность их завершения?

Артур Сулейманов: По каждому объекту есть понимание, графики работ откорректированы с учетом простоев, были вопросы, связанные с финансированием, ГВСУ обязалось взять кредит, для того чтобы не ждать поступления лимитов бюджетных средств. Для наращивания темпом нам нужно перейти к принципу непрерывного финансирования строительства без привязки к поступающим из бюджета средствам.

По тем объектам, по которым необходима корректировка проекта, проведена работа по устранению замечаний, ряд решений утвержден экспертным сопровождением. По некоторым объектам, например, по школе в с.Хибатли полностью откорректировали проект и проходят повторную экспертизу.

Большая часть этих соцобъектов уже готова и все они будут сданы до конца года, а что касается начала эксплуатации, то они будут введены по мере прохождения процедуры лицензирования.

Шамиль Абдулаев, «Молодежь Дагестана»: Как будет решаться проблема с аварийным общежитием на улице Алферова в Каспийске?

Артур Сулейманов: Для начала до осенне-зимнего периода в аварийном общежитии будет проведен ремонт. Здесь главное, чтобы жильцы не препятствовали этому, потому что у них накопился определенный страх. Далее вместе с администрацией Каспийска, по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова, будем решать вопрос с расселением жильцов. Один из вариантов решения проблемы – дать инвестору этот участок под строительство дома, в котором жильцы общежития получат квартиры.