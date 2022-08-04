ЗАМАНА - Мурад Казиев ознакомился с состоянием социальных объектов в Лакском районе

Мурад Казиев ознакомился с состоянием социальных объектов в Лакском районе

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04 августа, 2022. Четверг 09:49
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Мурад Казиев ознакомился с состоянием социальных объектов в Лакском районе
Вчера, 3 августа, заместитель премьер-министра региона Мурад Казиев по рабочим делам посетил Лакский район, где ознакомился с работой медицинских учреждений и центра социального обслуживания населения района.
Мурад Казиев ознакомился с состоянием социальных объектов в Лакском районе
Политика

В сопровождении заместителя руководителя Минздрава Дагестана Салмана Ахмедова, лидера района Юсупа Магомедова, главврача Лакской ЦРБ Абдурагима Дибирова прежде всего осмотрели новые типовые модульные ФАПы в селах Хури и Щара, построенные ведомством по программе обновления первичного звена здравоохранения.

На данный момент объекты пребывают на стадии завершения. Как сообщает подрядчик, осталось ликвидировать замечания Минздрава региона, после чего ФАПы начнут работу. 

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