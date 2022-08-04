Вчера, 3 августа, заместитель премьер-министра РД Нариман Абдулмуталибов совместно с Председателем Комитета по лесному хозяйству региона Вагабом Абдулхамидовым провел выездное собрание в ГАУ республики «Дагестанский лесопожарный центр».

Вчера, 3 августа, заместитель премьер-министра РД Нариман Абдулмуталибов совместно с Председателем Комитета по лесному хозяйству региона Вагабом Абдулхамидовым провел выездное собрание в ГАУ республики «Дагестанский лесопожарный центр».

Абдулмуталибов осмотрел инфраструктуру центра, поговорил с его сотрудниками, а также обсудил имеющиеся проблемы и ситуацию с пожарами в лесах.

Как заявил начальник учреждения Микаил Ширяев, в течение всего пожароопасного сезона ответственные бригады каждый день проводят мониторинг пожарной опасности в лесах (наземное автопатрулирование) в зависимости от класса опасности и погодных условий по утвержденным 215 маршрутам патрулирования протяженностью 2005 км.

Также центр осуществляет профилактические мероприятия: строит дороги противопожарного назначения, проводит контролируемые выжигания, благоустраивает зоны отдыха для населения, размещает стенды и так далее. Подробнее материал можно прочитать тут.