Абдулмуталибов осмотрел инфраструктуру центра, поговорил с его сотрудниками, а также обсудил имеющиеся проблемы и ситуацию с пожарами в лесах.
Нариман Абдулмуталибов ознакомился с работой Дагестанского лесопожарного центра
- Автор Дарья
- 04 августа, 2022. Четверг 09:24
Как заявил начальник учреждения Микаил Ширяев, в течение всего пожароопасного сезона ответственные бригады каждый день проводят мониторинг пожарной опасности в лесах (наземное автопатрулирование) в зависимости от класса опасности и погодных условий по утвержденным 215 маршрутам патрулирования протяженностью 2005 км.
Также центр осуществляет профилактические мероприятия: строит дороги противопожарного назначения, проводит контролируемые выжигания, благоустраивает зоны отдыха для населения, размещает стенды и так далее. Подробнее материал можно прочитать тут.
Последнее от Дарья
- Муслим Телякавов проверил ход капремонта в школах Махачкалы
- Мурад Казиев ознакомился с состоянием социальных объектов в Лакском районе
- Мурад Казиев ознакомился с состоянием социальных объектов в Лакском районе
- Нариман Абдулмуталибов ознакомился с деятельностью Дагестанского лесопожарного центра
- 29 июля 2022 года стало самым коротким днем в истории Земли