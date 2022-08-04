ЗАМАНА - Нариман Абдулмуталибов ознакомился с работой Дагестанского лесопожарного центра

Нариман Абдулмуталибов ознакомился с работой Дагестанского лесопожарного центра

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04 августа, 2022. Четверг 09:24
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Нариман Абдулмуталибов ознакомился с работой Дагестанского лесопожарного центра
Вчера, 3 августа, заместитель премьер-министра РД Нариман Абдулмуталибов совместно с Председателем Комитета по лесному хозяйству региона Вагабом Абдулхамидовым провел выездное собрание в ГАУ республики «Дагестанский лесопожарный центр».
Нариман Абдулмуталибов ознакомился с работой Дагестанского лесопожарного центра
Политика

Абдулмуталибов осмотрел инфраструктуру центра, поговорил с его сотрудниками, а также обсудил имеющиеся проблемы и ситуацию с пожарами в лесах.

Как заявил начальник учреждения Микаил Ширяев, в течение всего пожароопасного сезона ответственные бригады каждый день проводят мониторинг пожарной опасности в лесах (наземное автопатрулирование) в зависимости от класса опасности и погодных условий по утвержденным 215 маршрутам патрулирования протяженностью 2005 км.

Также центр осуществляет профилактические мероприятия: строит дороги противопожарного назначения, проводит контролируемые выжигания, благоустраивает зоны отдыха для населения, размещает стенды и так далее. Подробнее материал можно прочитать тут.

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