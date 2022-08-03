В прошедшем году Правительство региона в целях реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» инициировало создание проектной документации по устранению нелегальных свалок в городах Хасавюрт, Каспийск, Южно-Сухокумск, Буйнакск. На эти задачи были направлены необходимые средства.
Премьер-министр РД раскритиковал работу подрядчика, затягивающего разработку проекта ликвидации свалок
- Автор Дарья
- 03 августа, 2022. Среда 09:52
Тему реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» в Дагестане обсудили вчера, 2 августа, на собрании под руководством премьер-министра региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.
О причинах срыва сроков исполнения государственного контракта по созданию проектной документации по рекультивации объектов накопленного экологического вреда с пояснениями рассказал представитель компании-субподрядчика ООО «Р-ОСПРОЕКТ» Казбек Хутинаев. Подробнее материал можно прочитать тут.
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