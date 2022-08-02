Стоит напомнить, что 14 июля Сергей Меликов с рабочим визитом побывал в Рутульском районе, посетив местный центр социального обслуживания. Поговорив со специалистами учреждения и ознакомившись с документацией, руководитель остался недоволен организацией работы по оказанию услуг жителям.
Осуществленный по его поручению анализ Минтруда региона обнаружил ряд больших нарушений, в том числе: в социальном учреждении нет актуальных списков подопечных, документы готовятся с упущениями, игнорируются звонки, отдельные специалисты приходятся друг другу родственниками. По озвученным нарушениям поручено провести служебную проверку.