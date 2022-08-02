ЗАМАНА - По поручению главы РД проверили работу соцучреждений в Рутульском районе

По поручению главы РД проверили работу соцучреждений в Рутульском районе

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02 августа, 2022. Вторник 09:15
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По поручению главы РД проверили работу соцучреждений в Рутульском районе

По поручению руководителя региона глава Минтруда Дагестана Абдурахман Махмудов провёл анализ работы социальных учреждений Рутульского района, в том числе - по исполнению должностных обязанностей экспертов центра и их соответствию квалификационным требованиям.

По поручению главы РД проверили работу соцучреждений в Рутульском районе
Политика

Стоит напомнить, что 14 июля Сергей Меликов с рабочим визитом побывал в Рутульском районе, посетив местный центр социального обслуживания. Поговорив со специалистами учреждения и ознакомившись с документацией, руководитель остался недоволен организацией работы по оказанию услуг жителям.

Осуществленный по его поручению анализ Минтруда региона обнаружил ряд больших нарушений, в том числе: в социальном учреждении нет актуальных списков подопечных, документы готовятся с упущениями, игнорируются звонки, отдельные специалисты приходятся друг другу родственниками. По озвученным нарушениям поручено провести служебную проверку.

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