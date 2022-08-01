Сергею Меликову представили нового руководителя «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» Максима Долголёва

Основной задачей встречи стало представление нового руководителя филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» Максима Долголёва. Данный пост он занял 21 июля решением Совета директоров компании.

Они обсудили основные цели Максима Долголёва на должности гендиректора и другие важные для развития республиканской энергетики вопросы.

Стоит заметить, что в группе компаний «Россети» Максим Долголёв работает с 2020 года. До назначения на пост главы республиканского филиала он был советником заместителя генерального директора по безопасности ПАО «Россети», советником по общим вопросам руководителя ПАО «Россети Северный Кавказ», и.о. управляющего директора АО «Севкавказэнерго» и ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания». С декабря минувшего года исполнял обязанности руководителя Махачкалинских городских электрических сетей филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго».