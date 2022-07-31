ЗАМАНА - Глава РД и Сулейман Керимов посетили Духовный центр имени Пророка Исы

Глава РД и Сулейман Керимов посетили Духовный центр имени Пророка Исы

Автор
31 июля, 2022. Воскресенье 01:57
|||
Глава РД и Сулейман Керимов посетили Духовный центр имени Пророка Исы

Вчера, 30 июля, руководитель РД Сергей Меликов совместно с сенатором Сулейманом Керимовым, депутатом Госдумы России Хизри Абакаровым и муфтием региона, шейхом Ахмад-Хаджи Абдулаевым посетил место строительства Духовно-просветительского центра имени Пророка Исы.

Глава РД и Сулейман Керимов посетили Духовный центр имени Пророка Исы
Политика

Ознакомившись с процессом работ, руководитель республики поблагодарил сенатора Керимова, поддержавшего его просьбу и выразившего готовность принять участие в завершении строительства центра.

«Мы несколько дней назад поговорили и Сулейман Абусаидович принял решение поучаствовать в завершении строительства центра. Он и до этого много раз помогал, но эпидемия и другие факторы мешали оперативно оказывать регулярную помощь. Сенатор совершает очень много благородных дел для нашего региона, в том числе многое сделано для мусульман. Я крайне рад, что у нас есть такой земляк, сенатор, друг», – высказался Сергей Меликов.

Сенатор со своей стороны озвучил: «Мой долг перед дагестанской уммой – завершить строительство этой достойной мечети. Надеюсь, с помощью Всевышнего мы все вместе ее закончим».

От имени мусульман Меликова и Керимова поблагодарил муфтий РД, шейх Ахмад-Хаджи Абдулаев.

Прочитано 13 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top