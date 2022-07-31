Глава РД и Сулейман Керимов посетили Духовный центр имени Пророка Исы

Ознакомившись с процессом работ, руководитель республики поблагодарил сенатора Керимова, поддержавшего его просьбу и выразившего готовность принять участие в завершении строительства центра.

«Мы несколько дней назад поговорили и Сулейман Абусаидович принял решение поучаствовать в завершении строительства центра. Он и до этого много раз помогал, но эпидемия и другие факторы мешали оперативно оказывать регулярную помощь. Сенатор совершает очень много благородных дел для нашего региона, в том числе многое сделано для мусульман. Я крайне рад, что у нас есть такой земляк, сенатор, друг», – высказался Сергей Меликов.

Сенатор со своей стороны озвучил: «Мой долг перед дагестанской уммой – завершить строительство этой достойной мечети. Надеюсь, с помощью Всевышнего мы все вместе ее закончим».

От имени мусульман Меликова и Керимова поблагодарил муфтий РД, шейх Ахмад-Хаджи Абдулаев.