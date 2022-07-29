ЗАМАНА - Сергей Меликов поучаствовал в межрегиональной конференции «Бюджет. Цифровое будущее. Финансовая грамотность»

Сергей Меликов поучаствовал в межрегиональной конференции «Бюджет. Цифровое будущее. Финансовая грамотность»

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29 июля, 2022. Пятница 13:08
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Сергей Меликов поучаствовал в межрегиональной конференции «Бюджет. Цифровое будущее. Финансовая грамотность»

Вчера, 28 июля, с участием руководителя РД Сергея Меликова прошла межрегиональная конференция «Бюджет. Цифровое будущее. Финансовая грамотность».

Сергей Меликов поучаствовал в межрегиональной конференции «Бюджет. Цифровое будущее. Финансовая грамотность»
Политика

Поприветствовав участников мероприятия, глава региона отметил эффективность выбранной модели обсуждения наиболее важных вопросов развития субъекта: «На прошлых мероприятиях аналогичного формата мы обсудили темы комплексного развития территорий, земельно-имущественных отношений, рассмотрели проблемы ЖКХ, подготовки исходно-разрешительной документации для возведения объектов. Думаю, тематика и этой конференции выбрана правильно, без этих направлений динамичное развитие нашей республики представить невозможно».

Подробнее материал можно прочитать тут.

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