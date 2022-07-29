Каширин прилетел в регион специально, дабы поблагодарить руководителя республики и семьи тех военных, которые с честью и мужеством выполняют свой долг в составе его подразделения.

Приветствуя родных дагестанских военнослужащих, глава Дагестана подчеркнул, что ежедневно получает восторженные отзывы о храброй службе их сыновей: «Сегодня наши солдаты и офицеры воюют с огромным количеством иностранных наемников, с подразделениями, вооруженными западной техникой, теми, кто проповедует идеологию нацизма и фашизма. Это то, с чем столкнулась наша родина 80 лет назад во времена Великой Отечественной войны, а Дагестан – в 1999 году, когда также боролись с международными бандформированиями». Подробнее материал можно прочитать тут.