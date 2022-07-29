ЗАМАНА - Командир дивизии, участвующей в СВО, поблагодарил Дагестан за доблесть и храбрость

Командир дивизии, участвующей в СВО, поблагодарил Дагестан за доблесть и храбрость

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29 июля, 2022. Пятница 12:28
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Командир дивизии, участвующей в СВО, поблагодарил Дагестан за доблесть и храбрость

Вчера, 28 июля, в Доме Дружбы прошла встреча руководителя РД Сергея Меликова с семьями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, с участием командира реактивного артиллерийского дивизиона подполковника Валерия Каширина.

Командир дивизии, участвующей в СВО, поблагодарил Дагестан за доблесть и храбрость
Политика

Каширин прилетел в регион специально, дабы поблагодарить руководителя республики и семьи тех военных, которые с честью и мужеством выполняют свой долг в составе его подразделения.

Приветствуя родных дагестанских военнослужащих, глава Дагестана подчеркнул, что ежедневно получает восторженные отзывы о храброй службе их сыновей: «Сегодня наши солдаты и офицеры воюют с огромным количеством иностранных наемников, с подразделениями, вооруженными западной техникой, теми, кто проповедует идеологию нацизма и фашизма. Это то, с чем столкнулась наша родина 80 лет назад во времена Великой Отечественной войны, а Дагестан – в 1999 году, когда также боролись с международными бандформированиями». Подробнее материал можно прочитать тут.

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