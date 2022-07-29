В нем поучаствовали общественный помощник Главы Дагестана, представитель ПАО «Аэрофлот» в регионе Абдулла Ангутаев и гендиректор ОАО «Концерн КЭМЗ» Ибрагим Ахматов.
Развитие малой авиации в Дагестане обсудили на собрании под руководством главы региона
- Автор Дарья
- 29 июля, 2022. Пятница 11:29
Вчера, 28 июля, руководитель РД Сергей Меликов провел собрание на тему развития малой авиации.
Начиная работу совещание, Меликов озвучил, что малая авиация в республике востребована и ранее динамично работала: большая часть махачкалинского аэродрома использовалась для стоянки авиации для внутренних авиарейсов.
Как высказался руководитель региона, у Дагестана имеется потенциал для возобновления малой авиации, при этом нужно обсудить целесообразность развития такого направления.
На тему выступил Абдулла Ангутаев. Он высказался, что область использования малогабаритных самолетов в России весьма широка, но на данный момент транспортная система малой авиации пребывает в упадочном состоянии. Ранее только в регионе работало 22 аэродрома, на которых каждый день осуществлялись перелеты. «Сегодня этих аэродромов можно сказать нет. Остались лишь зарегистрированные посадочные площадки», – рассказал он. Подробнее материал можно прочитать тут.
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