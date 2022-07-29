В нем поучаствовали общественный помощник Главы Дагестана, представитель ПАО «Аэрофлот» в регионе Абдулла Ангутаев и гендиректор ОАО «Концерн КЭМЗ» Ибрагим Ахматов.

Начиная работу совещание, Меликов озвучил, что малая авиация в республике востребована и ранее динамично работала: большая часть махачкалинского аэродрома использовалась для стоянки авиации для внутренних авиарейсов.

Как высказался руководитель региона, у Дагестана имеется потенциал для возобновления малой авиации, при этом нужно обсудить целесообразность развития такого направления.

На тему выступил Абдулла Ангутаев. Он высказался, что область использования малогабаритных самолетов в России весьма широка, но на данный момент транспортная система малой авиации пребывает в упадочном состоянии. Ранее только в регионе работало 22 аэродрома, на которых каждый день осуществлялись перелеты. «Сегодня этих аэродромов можно сказать нет. Остались лишь зарегистрированные посадочные площадки», – рассказал он. Подробнее материал можно прочитать тут.